"Це стане проблемою. Розкішною проблемою. Коли у вас є Санчо, Рашфорд, Грінвуд, Марсьяль, Кавані та Роналду, як ви можете зробити всіх щасливими? Це можливо, але насправді майже неможливо, тому що у вас завжди буде хтось незадоволений своїм ігровим часом. Тепер це робота тренера – як керувати всіма цими зв'язками, ігровим часом і робити всіх щасливими.

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Гравцям потрібна ротація, але я очікую, що Роналду починатиме важливі матчі, тому що, коли гра не йде добре, вам потрібен той особливий хлопець, яка може викликати цю іскру і принести перемогу. Але давайте не будемо забувати, що Роналду 36 років, а Прем'єр-ліга дуже швидка, з великою кількістю ігор. Тому, напевно, йому доведеться змінюватися заради команди", – цитує Бербатова Goal.

Додамо, що Роналду може ще раз дебютувати за МЮ вже цієї суботи, коли "червоні дияволи" прийматимуть Ньюкасл в рамках 4 туру АПЛ.

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