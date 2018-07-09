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Роналду просить Ювентус підписати Ракітіча, – Don Balon

15:07 2503 Читать на русском
Роналду просить Ювентус підписати Ракітіча, – Don Balon
Кріштіану Роналду / фото: ФК Реал

Схоже, нападник Реала Кріштіану Роналду незабаром таки стане гравцем Ювентуса. За чутками, форвард вже активно втрутився у трансферну політику італійського клубу.

Лідер Реала Кріштіану Роналду, найімовірніше, незабаром стане гравцем Ювентуса. Схоже, Кріштіану дійсно зібрався в Турин, адже португалець вже контактує з керівництвом клубу щодо трансферної політики.

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Роналду попросив босів Юве підписати хавбека Барселони Івана Ракітіча. На думку Кріштіану, хорват здатний підсилити середню лінію команди та посприяти у боротьбі за перемогу в Лізі чемпіонів, інформує Don Balon.

В даний час Ракітіч разом зі збірною Хорватії готується до півфінального матчу чемпіонату світу-2018.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що перехід самого Роналду в Ювентус може затягнутись.

До слова, контракт Ракітіча з Барселоною розрахований до літа 2021 року. 30-річний хавбек виступає за каталонців з 2014 року.

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