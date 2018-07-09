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Роналду просит Ювентус подписать Ракитича, – Don Balon

15:08 286 Читати українською
Роналду просит Ювентус подписать Ракитича, – Don Balon
Криштиану Роналду / фото: ФК Реал

Похоже, нападающий Реала Криштиану Роналду вскоре таки станет игроком Ювентуса. По слухам, форвард уже активно вмешался в трансферную политику итальянского клуба.

Лидер Реала Криштиану Роналду, скорее всего, вскоре станет игроком Ювентуса. Похоже, Криштиану действительно собрался в Турин, ведь португалец уже контактирует с руководством клуба по трансферной политике.

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Роналду попросил боссов Юве подписать хавбека Барселоны Ивана Ракитича. По мнению Криштиану, хорват способен усилить среднюю линию команды и помочь в борьбе за победу в Лиге чемпионов, информирует Don Balon.

В настоящее время Ракитич вместе со сборной Хорватии готовится к полуфинальному матчу чемпионата мира-2018.

Напомним, недавно стало известно, что переход самого Роналду в Ювентус может затянуться.

К слову, контракт Ракитича с Барселоной рассчитан до лета 2021 года. 30-летний хавбек выступает за каталонцев с 2014 года.

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