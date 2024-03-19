Португальці в міжнародну паузу запланували два товариські матчі – проти Швеції та Словенії. Як повідомляє ESPN, низка гравців пропустить гру проти шведів, включаючи і Кріштіану Роналду.

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За інформацією видання, капітан Аль-Насра разом із родиною відпочиває в Саудівській Аравії. Проти Швеції також не зіграють Далот, Канселу, Данілу Перейра, Отавіо, Невеш, Вітінья та Феліш. Утім, зазначається, що всі вісім гравців приєднають до команди на матч проти Словенії.

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду є рекордсменом за кількістю забитих голів за збірну Португалії. В його активі 128 голів у 205 матчах за національну команду з моменту дебюту у 2003 році.

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