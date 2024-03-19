УЄФА оголосив склад суддівської бригади на дуель між боснійською та українською командами.

На півфінальному матчі плей-офф відбору Євро-2024 між Боснією і Герцеговиною та Україною працюватиме німецька бригада арбітрів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Мудрик розкрив головні настанови Реброва у збірній України: "Коли м'яч у тебе – ти не пропустиш гол"

Головним арбітром виступить Фелікс Цваєр. На лініях йому допомагатимуть Штефан Лупп та Марко Ахмюллер. Обов'язки резервного арбітра виконуватиме Данієль Зіберт. За VAR відповідатиме Бастіан Данкерт, а його асистентом стане Крістіан Дінгерт.

Цікаво, що Цваєр свого часу вже обслуговував поєдинок боснійців з українцями – у січні 2021 року він зафіксував бойову нічию 1:1 у матчі кваліфікації на чемпіонат світу.

Нагадаємо, дуель за вихід на Євро-2024 відбудеться в місті Зениця на стадіоні Біліно Поле у четвер, 21 березня, і стартує о 21:45 за київським часом.

Боснія і Герцеговина – Україна: прогноз на матч плей-офф за Євро-2024