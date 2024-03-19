Португальцы в международную паузу запланировали два товарищеских матча – против Швеции и Словении. Как сообщает ESPN, ряд игроков пропустит игру против шведов, включая и Криштиану Роналду.

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По информации издания, капитан Аль-Насра вместе с семьей отдыхает в Саудовской Аравии. Против Швеции также не сыграют Далот, Канселу, Данилу Перейра, Отавио, Невеш, Витинья и Фелиш. Впрочем, отмечается, что все восемь игроков присоединятся к команде на матч против Словении.

Напомним, что Криштиану Роналду является рекордсменом по количеству забитых голов за сборную Португалии. В его активе 128 голов в 205 матчах за национальную команду с момента дебюта в 2003 году.

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