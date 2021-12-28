"Безмежно радий цій нагороді! Я вже близький до двадцятого року своєї професіональної кар'єри.

Роналду здобув нагороду найкращому футболісту століття, випередивши Шевченка та інших легенд

Нагорода найкращому гравцеві ХХІ століття – це визнання, яке я приймаю з величезною радістю і гордістю!", – написав Кріштіану у своєму Twitter.

Зауважимо, за всю кар'єру в активі Роналду понад 60 нагород та трофеїв – як командних, так і особистих. У поточному сезоні Кріш провів 14 матчів за Ювентус у всіх турнірах, забивши 16 м'ячів та віддавши один асист.

Ювентус втрачає 6 очок за день – Роналду грабують серед білого дня, а Маліновський може добити, позбавивши головного