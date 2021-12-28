"Бесконечно рад этой награде. Я близок к двадцатому году моей профессиональной карьеры.

Роналду завоевал награду лучшему футболисту века, опередив Шевченко и других легенд

Награда лучшему игроку XXI века – это признание, которое я принимаю с огромной радостью и гордостью!", – написал Криштиану в своем Twitter.

Заметим, за всю карьеру в активе Роналду более 60 наград и трофеев – как командных, так и личных. В текущем сезоне Криш провел 14 матчей за Ювентус во всех турнирах, забив 16 мячей и отдав один ассист.

Ювентус втрачає 6 очок за день – Роналду грабують серед білого дня, а Маліновський може добити, позбавивши головного