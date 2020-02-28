Роналду порівняв протистояння Ювентуса проти Інтера з Ель Класіко

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду поділився очікуваннями від центрального матчу 26-го туру Серії А проти Інтера.

"Ювентус проти Інтера – це як Барселона – Реал. Проти Мілана і Лаціо були чудові матчі, в таких іграх приємно брати участь. З Інтером буде відмінна гра проти тренера і фантастичної команди. Ми постараємося перемогти.

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Наших уболівальників не буде на матчі, нам сумно, але обов'язки залишаються колишніми. Ми граємо вдома, і сподіваємося, що зможемо досягнути відмінного результату. Буде дивно грати без глядачів такий важливий матч. Це неприємно, але здоров'я – найголовніше. Ми повинні поважати рішення грати при закритих трибунах", – поділився Роналду в коментарі Sky Sport Italia.

Нагадаємо, поєдинок Ювентус – Інтер відбудеться 1 березня, початок о 21:45.

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