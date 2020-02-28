Роналду сравнил противостояние Ювентуса против Интера с Эль Класико

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду поделился ожиданиями от центрального матча 26-го тура Серии А против Интера.

"Ювентус против Интера – это как Барселона – Реал. Против Милана и Лацио были отличные матчи, в таких играх приятно участвовать. С Интером будет отличная игра против тренера и фантастической команды. Мы постараемся победить.

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Наших болельщиков не будет на матче, нам грустно, но обязанности остаются прежними. Мы играем дома, и надеемся, что сможем достичь отличного результата. Будет странно играть без зрителей такой важный матч. Это неприятно, но здоровье – самое главное. Мы должны уважать решение играть при закрытых трибунах", – поделился Роналду в комментарии Sky Sport Italia.

Напомним, поединок Ювентус – Интер состоится 1 марта, начало в 21:45.

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