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Роналду согласился объявить о своем уходе из Реала, – СМИ

09:56 248 Читати українською
Роналду согласился объявить о своем уходе из Реала, – СМИ
Криштиану Роналду / Getty Images

Форвард мадридского Реала Криштиану Роналду согласился с условиями, которые ему выдвинул президент "сливочных" Флорентино Перес для перехода в туринский Ювентус.

33-летний нападающий согласился публично объявить, что его уход из Реала – вполне самостоятельное решение, сообщает La Sexta.

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По информации издания, Роналду проведет совместную пресс-конференцию с президентом мадридцев Флорентино Пересом. В ходе ее португалец отметит то, что покидает Бернабеу по собственной воле. Кроме этого, Роналду должен заявить, что боссы "сливочных" делали все возможное, чтобы удержать его в команде.

Напомним, ранее стало известно, что трансфер Роналду в Ювентус затягивается из-за Переса. Президент мадридского Реала не хочет войти в историю, как босс, который продал лучшего бомбардира в истории клуба.

По ожиданиям итальянских СМИ, Криштиану Роналду вскоре подпишет 4-летний контракт с Юве и будет зарабатывать в Италии 30 млн евро за сезон. За переход португальского форварда туринцы заплатят ориентировочно 100 млн евро.

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