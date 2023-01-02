Роналду вирішив покинути Реал після фіналу Ліги чемпіонів-2017/18 у Києві. Мадридці на НСК Олімпійський переграли Ліверпуль, а Кріштіану захотів кардинально змінити життя та перейти в Ювентус.

Роналду прозоро натякав Реалу на бажання повернутись, але зазнав невдачі

Втім, португалець дуже швидко усвідомив, що трансфер в Італію був помилкою, повідомляє Relevo. Через кілька місяців у Турині він почав депресувати, що не приховував від рідних і близьких.

Зрештою Роналду так і не став своїм у Ювентусі, хоча забив 101 гол за 134 матчі. Зірковий форвард вибив трансфер у Манчестер Юнайтед, де також надовго не затримався. Кілька днів тому він перейшов у Аль-Наср з Саудівської Аравії.

Роналду офіційно став гравцем Аль-Насра з рекордною зарплатнею у футболі