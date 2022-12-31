Зірковий португалець не просто так вирішив провести частину вимушеної відпустки в Мадриді, стверджує Marca.

Роналду пригадали зверхні слова 7-річної давнини: "Не бачу себе в США, Катарі чи Дубаї"

Роналду розірвав контракт з МЮ ще 22 листопада, хоча не мав на руках пропозицій від інших європейських клубів. Нападник сподівався яскраво провести чемпіонат світу, завоювавши симпатію когось з грандів. Цей план провалився, оскільки в Катарі Роналду забив лише один гол з пенальті і навіть випав з основи збірної Португалії.

Реальні переговори знову вів лише Аль-Наср, і тоді Кріш у відчаї полетів до Мадрида. 37-річний форвард навмисне тренувався саме на базі Реала, даючи прозорі натяки мадридському клубу. Втім, "вершкові" навіть не розглядали повернення свого колишнього лідера. Роналду змирився з неминучим і 30 грудня підписав контракт з Аль-Насром на 2,5 роки.

Мессі з двома зброєносцями, старий феномен і герої Африки – символічна збірна ЧС-2022 від "Футбол 24" + альтернатива