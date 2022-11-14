Клуб випише 37-річному португальцю штраф на суму один мільйон фунтів за мотивами скандального інтерв'ю Пірсу Моргану, інформує Metro.

"Я не поважаю Тен Хага": Роналду дав вибухове інтерв'ю – зірка Ман Юнайтед почувається зрадженим

Це зарплатня Роналду за 3 тижні. Манчестер Юнайтед далеко не вперше доводиться застосувати санкції до вередливої зірки. У жовтні нападника оштрафували на 720 тисяч фунтів за достроковий відхід у роздягальню на останніх хвилинах матчу проти Тоттенхема. Більше того, тоді головний тренер "червоних дияволів" Ерік Тен Хаг відсторонив португальця від першої команди, але після виховної бесіди нібито пробачив.

Контракт Роналду завершується наступного літа, хоча після чергового вибрику цілком ймовірним виглядає дострокове розірвання угоди. У сезоні 2022/23 форвард не є основним гравцем Манчестер Юнайтед. Ветеран зіграв 16 поєдинків у всіх турнірах, забив 3 голи і віддав 2 асисти (в АПЛ – 10 поєдинків, 1 гол).

МЮ вирвав перемогу над Фулхемом у відкритій битві – колишній "диявол" засмутив Тен Хага, але юний герой зробив результат