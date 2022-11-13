Фулхем зіграв з Манчестер Юнайтед у відкритий футбол. Господарі великими силами атакували, сміливо комбінували на чужій половині. І виходило непогано. Вілліан на фланзі возив Маласію та створював моменти, гостро пробивав Вінісіус, Вілсон двічі змусив Де Хеа творити дива.

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Інший наслідок такої гри – велика кількість моментів біля воріт Лєно. Манчестер Юнайтед у першому таймі створив 4 явні гольові шанси (дуже серйозний показник). Гості були швидшими за своїх опонентів і вміло використовували вільний простір за спинами захисників.

МЮ відкрив рахунок, коли Каземіро перехопив м'яч у центрі поля, а Бруну вивів на порожній кут воріт Еріксена. Команда Тен Хага насправді могла громити суперника, якби показала кращу реалізацію. Марсьяль двічі виходив на ударну позицію, Рашфорд пробив у голкіпера, Еріксен не скористався ще один крутим пасом Бруну.

Попри велику кількість моментів біля власних воріт, Фулхем зберіг аналогічну картину гри на другий тайм. Господарі продовжили ризикувати, і це приносило плоди. Вінісіус розстрілював ворота впритул – Де Хеа на місці, Рім головою цілив в "дев'ятку" – знову тягне іспанець, Палінья ефектно через себе – Давід рятує МЮ.

Зрештою Фулхем знайшов свій гол. Спрацювала комбінація, яку футболісти Марку Сілви повторювали раз по раз. Вілліан пройшов по флангу та відкинув на Керні, той прострілив у штрафний майданчик, а Ден Джеймс випередив колишніх партнерів і зрівняв рахунок.

Манчестер Юнайтед все ж зумів вирвати перемогу. Героєм став 18-річний Алехандро Гарначо. Аргентинець на останніх секундах сміливо пішов у чужий штрафний, обігрався з Еріксеном і прокинув м'яч повз воротаря! Манкуніанці набрали 26 очок та залишилися на 5 місці в таблиці АПЛ. Фулхем, маючи на 7 балів менше, йде дев'ятим.

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