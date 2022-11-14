Клуб выпишет 37-летнему португальцу штраф в размере одного миллиона фунтов по мотивам скандального интервью Пирсу Моргану, информирует Metro.

"Я не уважаю Тен Хага": Роналду дал взрывное интервью – звезда Ман Юнайтед чувствует себя преданным

Это зарплата Роналду за 3 недели. Манчестер Юнайтед далеко не в первый раз приходится применять санкции к капризной звезде. В октябре нападающего оштрафовали на 720 тысяч фунтов за досрочный уход в раздевалку на последних минутах матча против Тоттенхэма. Более того, тогда главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг отстранил португальца от первой команды, но после воспитательной беседы якобы простил.

Контракт Роналду истекает следующим летом, хотя после очередной выходки вполне вероятным выглядит досрочное расторжение сделки. В сезоне 2022/23 форвард не является основным игроком Манчестер Юнайтед. Ветеран сыграл 16 поединков во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 ассиста (в АПЛ – 10 поединков, 1 гол).

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