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Роналду отримає 2 роки в'язниці умовно і штраф на 19 млн євро за несплату податків

22:28 44 Читать на русском
Роналду отримає 2 роки в'язниці умовно і штраф на 19 млн євро за несплату податків
Кріштіану Роналду / Фото Telegraf

Новий форвард Ювентуса Кріштіану Роналду отримає жорстке покарання від іспанського суду.

Іспанський суд винесе рішення у справі про ухиляння від сплати податків новоспеченого нападника Ювентуса Кріштіану Роналду, повідомляє Reuters.

За інформацією видання, португальця засудять до 2-х років тюрми умовно та оштрафують на 19 млн євро.

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Повідомляється, що 13,5 млн євро зірковий нападник вже виплатив.

Нагадаємо, перехід Роналду з Реала обійшовся Ювентусу близько 105 млн євро. Португалець підписав контракт на 4 роки із зарплатою 30 млн євро за сезон.

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Теги
Іспанія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус
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