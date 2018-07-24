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Мессі в Інтер: Італія заговорила про нову трансферну бомбу

21:48 2248 Читать на русском
Мессі в Інтер: Італія заговорила про нову трансферну бомбу
Італія мріє про дуель Мессі та Роналду на Апеннінах

Італійським ЗМІ замало одного Кріштіану Роналду в Серії А – тепер вони хочуть Мессі.

Tuttosport вважає, що Інтер має відповісти Ювентусу своїм мегатрансфером. Видання вирішило зіграти на давній мрії "нерадзурі" – підписати форварда Барселони Лео Мессі. З цією метою журналісти вирішили поцікавитись у генерального директора Pirelli Трончетті Провери, чи має міланський клуб хоча б якісь шанси переманити аргентинця в Серію А.

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"Мессі в Інтер? Можливо. Як можна сказати Мессі "ні"? Я сподіваюсь, що корпорація Suning, якщо дозволить фінансовий фейр-плей, зможе провернути велику угоду. Фанати Інтера були б у захваті від такого трансфера", – сказав Трончетті.

Нагадаємо, що Роналду перейшов в Ювентус з Реала за 105 млн євро. Трансферна вартість Лео Мессі згідно даних порталу Transfermarkt оцінюється у 180 млн євро.

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