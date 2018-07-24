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Ювентус дослідив фізичний потенціал Роналду – фантастичні результати

11:21 1007 Читать на русском
Ювентус дослідив фізичний потенціал Роналду – фантастичні результати
Кріштіану Роналду / Twitter

Медогляд Кріштіану Роналду в Ювентусі показав неймовірні здібності його тіла.

Кріштіану Роналду пройшов медогляд у Ювентусі, за підсумками якого туринські медики були вражені формою 33-річного португальця. Фізичний потенціал Кріштіану наразі на рівні 20-річного гравця, інформує AS.

Роналду розповів про свою головну ціль в Ювентусі

Жир в організмі Роналду склав 7% від маси тіла, що на 3% менше, ніж у середньостатистичного футболіста. М'язова маса Роналду дорівнює 50% – на 4% більше, ніж середній показник у гравців.

На чемпіонаті світу-2018 Кріштіану Роналду здійснив ривок на швидкості 33,98 км/год – неймовірне досягнення для 33-річного гравця. Це був найвищий показник на турнірі.

Трансфер Роналду – великий позитив для самого Кріштіану, Ювентуса та Реала

Теги
Італія Головне Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус
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