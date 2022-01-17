Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду не покинув церемонію нагородження The Best без трофею.

ФІФА не змогла пройти повз нещодавнього бомбардирського рекорду Кріштіану Роналду у збірній та вручила 36-річному особливу нагороду.

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Кріш забив 115 голів за збірну Португалії, що є абсолютним рекордом в історії серед усіх національних команд. Варто відзначити, що Роналду не потрапив до топ-3 номінантів на найкращого гравця, яким у підсумку став Роберт Лєвандовскі.

У нинішньому сезоні Кріштіану провів 22 матчі, в яких відзначився 14-ма голами та трьома асистами.

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