Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду не покинул церемонию награждения The Best без трофея.

ФИФА не смогла пройти мимо недавнего бомбардирского рекорда Криштиану Роналду в сборной и вручила 36-летнему особую награду.

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Криш забил 115 голов за сборную Португалии, что является абсолютным рекордом в истории среди всех национальных команд. Стоит отметить, что Роналду не попал в топ-3 номинантов на лучшего игрока, которым в итоге стал Роберт Левандовски.

В нынешнем сезоне Криштиану провел 22 матча, в которых отличился 14-ю голами и тремя ассистами.

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