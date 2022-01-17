Роналду получил особую награду от ФИФА
22:22 - Читати українською
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду не покинул церемонию награждения The Best без трофея.
ФИФА не смогла пройти мимо недавнего бомбардирского рекорда Криштиану Роналду в сборной и вручила 36-летнему особую награду.
Левандовски – лучший игрок 2021 года по версии ФИФА
Криш забил 115 голов за сборную Португалии, что является абсолютным рекордом в истории среди всех национальных команд. Стоит отметить, что Роналду не попал в топ-3 номинантов на лучшего игрока, которым в итоге стал Роберт Левандовски.
В нынешнем сезоне Криштиану провел 22 матча, в которых отличился 14-ю голами и тремя ассистами.
"Став гравцем, про якого говорив Зідан": інтерв'ю Бензема – про Роналду в Реалі, Мбаппе у збірній та ідеального форварда
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter