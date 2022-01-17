Лєвандовскі – найкращий гравець 2021 року за версією ФІФА
21:41 - Читать на русском
ФІФА вручила найголовнішу нагороду The Best.
Роберт Лєвандовскі став найкращим футболістом за підсумками минулого року.
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Нагадаємо, форвард Баварії був також серед номінантів на "Золотий м'яч-2021", але поступився нагородою нападнику ПСЖ Ліонелю Мессі. Тоді для Роберта започаткували нову нагороду найкращого бомбардира.
У нинішньому сезоні Лєвандовскі вже встиг провести 27 поєдинків, в яких відзначився 34-ма голами.
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