Андрій Ярмоленко разом з Вест Хемом вибив Манчестер Юнайтед (0:1) з Кубка ліги, однак англійським вболівальникам гра українця не припала до душі. Удар у стійку на останніх хвилинах спровокував хвилю негативу.

Ярмоленко вперше в сезоні вийшов у стартовому складі Вест Хема та провів на полі весь матч. До того ж українець отримав шанс на улюбленій позиції правого вінгера, а не в центрі атаки. Туди перемістився Боуен – саме йому Ярмола і програє конкуренцію в АПЛ.

Андрій дуже старався не перетримувати в себе м'яч. Можливо, він не завжди обирав оптимальний варіант розвитку атаки, але принаймні не гальмував гру. Виводив на удар Боуена, потім класно перевів на того ж Боуена у штрафному майданчику, зрештою взяв участь у гольовій атаці. Сам трьома ударами назбирав 0.21 xG.

Українець звично намагався компенсувати свої недоліки самовідданою роботою. Він регулярно відпрацьовував без м'яча та допомагав на власній половині. Як результат: 2 заблоковані удари, 2 виноси та 1 вдалий підкат.

Аналізуючи гру Ярмоленка, WyScout виділив у його діях 59% браку. Страшний показник, найгірший в команді. Часто провалювався дриблінг Андрія – проходила лише кожна третя спроба. На чужій половині поля програв чимало боротьби.

Всі ці цифри вплинули на оцінки статистичних порталів. SofaScore поставив Ярмоленку найгіршу оцінку в матчі – 6.3. Алгоритми WhoScored вивели приємніший бал – 6.9.

Неймовірний промах Ярмоленка у ворота Манчестер Юнайтед – відео дня

Після фінального свистка у всіх на вустах одне питання: як Ярмоленко там не забив?! Змарнований шанс на останніх хвилинах з ударом у стійку серйозно зіпсував враження від гри українця. Забий на Олд Траффорд – і був би героєм. Вся статистика була б другорядною.

Преса розійшлася в оцінках Андрію. Профільний портал Claret and Hugh нейтрально резюмує гру українця: "Сьогодні ввечері був класичний Ярмола. Добре взаємодіяв з Боуеном, дивував своїми діями як суперників, так і партнерів". Оцінка – 7.

І редакція, і авдиторія популярного сайту Football.London визначили Ярмоленка найгіршим у складі Вест Хема. Вболівальники поставили йому оцінку 6.2, а журналісти нагородили мізерними 5 балами і таким коментарем: "Досить скромний перфоманс українця. Повертався в оборону, допомагаючи Цоуфалу. Змарнував шикарну нагоду наприкінці матчу".

Інші настрої панують у виданні InSport. Репортери поставили Ярмоленку солідні 8 балів. "Переважав Теллеса у швидкості та потужності. На початку матчу допоміг виявити слабке місце в МЮ – гості тиснули туди за першої ліпшої можливості. Вивів на удар Боуена, але партнер зіпсував епізод. Ярмоленко був близький до того, щоб зірвати овації акуратним ударом лівою, однак влучив у стійку", – пише видання.

А от фани Вест Хема у соцмережах значно радикальніші. Найпопулярніші пости у Twitter про Ярмоленка переповнені критикою.

For as well as the team played tonight it’s hard to point out a bad performance but Yarmolenko is the exception.

Awful, every time he gets the ball he gives it away, doesn’t know what to do and can’t do the most obvious pass. That miss as well

Luckily it didn’t cost us — Dom (@DOWHU_1995) September 22, 2021

"Враховуючи сьогоднішню гру команди, важко виділити у когось поганий перфоманс. Але Ярмоленко – виключення. Жахливо. Щоразу, коли українець отримує м'яч, то відразу його віддає, не знаючи, що робити, і не вміючи віддати найочевидніший пас. І той промах... Щастя, що він не коштував нам перемоги".

What a performance, every player was solid. Apart from Yarmolenko of course. Btw Bowen is different class oh my — Brandon Preston (@sonnybrandon1) September 22, 2021

"Який матч, всі відіграли солідно. Крім Ярмоленка, звичайно".

Yarmolenko needs to be sold in January — West Ham Photos (@whufcphotos) September 22, 2021

"Ярмоленка треба продати в січні".

Just fucking hit it. Yarmolenko is a useless cunt — Callum (@WHUFCallum_) September 22, 2021

"Просто, бл*ть, пробий. Ярмоленко – п*зда, яка не приносить жодної користі".

I was hearing west ham fans completely shitting on Yarmolenko on Sunday, now I know why — Leven (@Leven2k) September 22, 2021

"У неділю я чув, як фани Вест Хема знищували Ярмоленка. Тепер я розумію чому".

Can we let Yarmolenko play wearing a Ukraine shirt? — James Reading (@JReadingAloud87) September 22, 2021

"Можна дозволити Ярмоленку грати у формі збірної України?"

Позитивних коментарів мало, але вони, на щастя, також зустрічаються.

Yarmolenko really impressed me today. Worked his socks off — West Ham Info (@WHUInfo) September 22, 2021

"Ярмоленко мене сьогодні вразив. Вистрибував зі штанів".

Значно адекватніші відгуки про Андрія у спільноті фанів Вест Хема на Reddit. Там українця якщо і критикують, то без матюкливих образ. Натомість багато хто його захищає.

"Занадто суворо про Ярмолу. Він видав найкращий матч за довгий час".

"Діоп, Доусон, Боуен, Ярмола були прекрасні сьогодні".

"Цей матч показав, чому в мене немає часу на "фанів", які продовжують обливати багном наших футболістів. Бо це не справжні фани. Зокрема, про Ярмолу – всі ми знаємо, що він не гратиме в старті в АПЛ, що він припускатиметься помилок (як і всі інші), але цей мужик гасає весь матч, не зупиняючись. Це ж чудово!"

Останній оратор дуже точно висловився. Що б Ярмоленко не зробив у цьому матчі, він все одно не отримає місце в старті на поєдинки АПЛ. У Девіда Мойєса в атаці непохитний кістяк з Боуена, Форнальса, Антоніо та Бенрама. Вибити когось з них з основи нереально. Андрій, як і раніше, отримуватиме шанси з лави запасних разом з Лансіні та Влашічем.

Однак у перемозі над МЮ є дуже важливий плюс. Вест Хем продовжує боротьбу в 4 турнірах, а це означає, що Ярмола матиме більше ігрового часу та більше шансів. Зокрема, в наступному раунді Кубка ліги, де лондонці зустрінуться з Манчестер Сіті. Можливо, ми нарешті побачимо повноцінну дуель Ярмоленка та Зінченка на фланзі.

Вест Хем – МЮ: Ярмоленко, Роналду та Лінгард – герої розв'язки, дивне суддівство, Де Хеа змушує згадати фінал Євро-2020