"Можна дозволити Ярмоленку грати у формі збірної України?" – фани Вест Хема ображають Андрія за промах на Олд Траффорд
Андрій Ярмоленко разом з Вест Хемом вибив Манчестер Юнайтед (0:1) з Кубка ліги, однак англійським вболівальникам гра українця не припала до душі. Удар у стійку на останніх хвилинах спровокував хвилю негативу.
Ярмоленко вперше в сезоні вийшов у стартовому складі Вест Хема та провів на полі весь матч. До того ж українець отримав шанс на улюбленій позиції правого вінгера, а не в центрі атаки. Туди перемістився Боуен – саме йому Ярмола і програє конкуренцію в АПЛ.
Андрій дуже старався не перетримувати в себе м'яч. Можливо, він не завжди обирав оптимальний варіант розвитку атаки, але принаймні не гальмував гру. Виводив на удар Боуена, потім класно перевів на того ж Боуена у штрафному майданчику, зрештою взяв участь у гольовій атаці. Сам трьома ударами назбирав 0.21 xG.
Українець звично намагався компенсувати свої недоліки самовідданою роботою. Він регулярно відпрацьовував без м'яча та допомагав на власній половині. Як результат: 2 заблоковані удари, 2 виноси та 1 вдалий підкат.
Аналізуючи гру Ярмоленка, WyScout виділив у його діях 59% браку. Страшний показник, найгірший в команді. Часто провалювався дриблінг Андрія – проходила лише кожна третя спроба. На чужій половині поля програв чимало боротьби.
Всі ці цифри вплинули на оцінки статистичних порталів. SofaScore поставив Ярмоленку найгіршу оцінку в матчі – 6.3. Алгоритми WhoScored вивели приємніший бал – 6.9.
Неймовірний промах Ярмоленка у ворота Манчестер Юнайтед – відео дня
Після фінального свистка у всіх на вустах одне питання: як Ярмоленко там не забив?! Змарнований шанс на останніх хвилинах з ударом у стійку серйозно зіпсував враження від гри українця. Забий на Олд Траффорд – і був би героєм. Вся статистика була б другорядною.
Преса розійшлася в оцінках Андрію. Профільний портал Claret and Hugh нейтрально резюмує гру українця: "Сьогодні ввечері був класичний Ярмола. Добре взаємодіяв з Боуеном, дивував своїми діями як суперників, так і партнерів". Оцінка – 7.
І редакція, і авдиторія популярного сайту Football.London визначили Ярмоленка найгіршим у складі Вест Хема. Вболівальники поставили йому оцінку 6.2, а журналісти нагородили мізерними 5 балами і таким коментарем: "Досить скромний перфоманс українця. Повертався в оборону, допомагаючи Цоуфалу. Змарнував шикарну нагоду наприкінці матчу".
Інші настрої панують у виданні InSport. Репортери поставили Ярмоленку солідні 8 балів. "Переважав Теллеса у швидкості та потужності. На початку матчу допоміг виявити слабке місце в МЮ – гості тиснули туди за першої ліпшої можливості. Вивів на удар Боуена, але партнер зіпсував епізод. Ярмоленко був близький до того, щоб зірвати овації акуратним ударом лівою, однак влучив у стійку", – пише видання.
А от фани Вест Хема у соцмережах значно радикальніші. Найпопулярніші пости у Twitter про Ярмоленка переповнені критикою.
"Враховуючи сьогоднішню гру команди, важко виділити у когось поганий перфоманс. Але Ярмоленко – виключення. Жахливо. Щоразу, коли українець отримує м'яч, то відразу його віддає, не знаючи, що робити, і не вміючи віддати найочевидніший пас. І той промах... Щастя, що він не коштував нам перемоги".
"Який матч, всі відіграли солідно. Крім Ярмоленка, звичайно".
"Ярмоленка треба продати в січні".
"Просто, бл*ть, пробий. Ярмоленко – п*зда, яка не приносить жодної користі".
"У неділю я чув, як фани Вест Хема знищували Ярмоленка. Тепер я розумію чому".
"Можна дозволити Ярмоленку грати у формі збірної України?"
Позитивних коментарів мало, але вони, на щастя, також зустрічаються.
"Ярмоленко мене сьогодні вразив. Вистрибував зі штанів".
Значно адекватніші відгуки про Андрія у спільноті фанів Вест Хема на Reddit. Там українця якщо і критикують, то без матюкливих образ. Натомість багато хто його захищає.
"Занадто суворо про Ярмолу. Він видав найкращий матч за довгий час".
"Діоп, Доусон, Боуен, Ярмола були прекрасні сьогодні".
"Цей матч показав, чому в мене немає часу на "фанів", які продовжують обливати багном наших футболістів. Бо це не справжні фани. Зокрема, про Ярмолу – всі ми знаємо, що він не гратиме в старті в АПЛ, що він припускатиметься помилок (як і всі інші), але цей мужик гасає весь матч, не зупиняючись. Це ж чудово!"
Останній оратор дуже точно висловився. Що б Ярмоленко не зробив у цьому матчі, він все одно не отримає місце в старті на поєдинки АПЛ. У Девіда Мойєса в атаці непохитний кістяк з Боуена, Форнальса, Антоніо та Бенрама. Вибити когось з них з основи нереально. Андрій, як і раніше, отримуватиме шанси з лави запасних разом з Лансіні та Влашічем.
Однак у перемозі над МЮ є дуже важливий плюс. Вест Хем продовжує боротьбу в 4 турнірах, а це означає, що Ярмола матиме більше ігрового часу та більше шансів. Зокрема, в наступному раунді Кубка ліги, де лондонці зустрінуться з Манчестер Сіті. Можливо, ми нарешті побачимо повноцінну дуель Ярмоленка та Зінченка на фланзі.
Вест Хем – МЮ: Ярмоленко, Роналду та Лінгард – герої розв'язки, дивне суддівство, Де Хеа змушує згадати фінал Євро-2020