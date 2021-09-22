Португальський нападник Кріштіану Роналду завдяки переходу в Манчестер Юнайтед випередив форварда ПСЖ Ліонеля Мессі, який останні кілька років був першим. Новий рейтинг вже опублікований на сайті Forbes.

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За прогнозами видання, у сезоні-2021/22 Роналду заробить 125 млн доларів до вирахування податків, з яких 70 млн – його зарплата і бонуси за повернення на Олд Траффорд.

Мессі, який минулого літа перейшов в ПСЖ на правах вільного агента, розташовується в рейтингу відразу позаду Роналду – за прогнозами, він заробить 110 млн до вирахування податків. Вже звично замикає трійку партнер Мессі по ПСЖ – бразилець Неймар 95 млн доларів.

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