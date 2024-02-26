Кріштіану Роналду постійно зазнає кпинів упродовж своїх виступів у Саудівській Аравії.

Аль-Наср приїхав у гості до Аль-Шабаба в рамках 21-го туру саудівської Про ліги.

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Роналду відкрив рахунок з пенальті, а потім почалася перестрілка. Героєм Аль-Насра став Таліска, який дублем вирвав для команди перемогу 3:2.

Після фінального свистка фанати Аль-Шабаба почали провокувати Роналду скандуванням "Мессі, Мессі!". Спочатку Кріш показав, що не чує їх, а потім замахав рукою біля геніталій. Можна лише здогадуватися про сакральний сенс цього жесту 39-річного португальця.

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