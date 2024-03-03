У матчі 3-го туру МЛС Інтер Маямі каменя на камені не залишив від Орландо Сіті (5:0). Читайте звіт про гру та дивіться відео голів на "Футбол 24".

МЛС, 3-й тур

Інтер Маямі – Орландо Сіті – 5:0

Голи: Суарес, 4, 11, Тейлор, 29, Мессі, 57, 62

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Продовжує свою переможну ходу в чемпіонаті МЛС Інтер Маямі. Черговою жертвою "чапель" став Орландо Сіті, якому господарі накидали 5 м'ячів. По дублю до свого доробку записали Ліонель Мессі та Луїс Суарес. Уругваєць мав шанс оформити хет-трик, однак його третій гол арбітр скасував через офсайд. Але екс-зірка Ліверпуля та Барселони не засмутився і добив свою колекцію результативних дій двома асистами.

Український захисник Сергій Кривцов несподівано залишився в запасі і вийшов на поле лише на 78-й хвилині, коли гру було зроблено. За 12 хвилин наш земляк встиг зробити 10 доторків до м'яча, заробити один фол, виграти свою верхову дуель, віддати довгу передачу адресату, а точність його пасів склала 100%.

Інтер Маямі продовжує лідирувати у турнірній таблиці Східної конференції, набравши 7 очок.

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