Сьогодні, 4 липня, ті гравці манкуніанців, які у червні грали за свої національні збірні, повинні зібратися на клубній базі у Керрінгтоні та розпочати підготовку до сезону 2022/23. Відомо, що Кріштіану Роналду проігнорував приїзд у табір МЮ та не приєднається до партнерів.

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Португалець повідомив, що не приїде у розташування команди у зв'язку з сімейними обставинами. Клуб прийняв таке пояснення, але, як і раніше, не планує прощатися з футболістом. Коли 37-річний нападник повернеться в МЮ і чи повернеться взагалі – наразі невідомо. Про це повідомив журналіст BBC Саймон Стоун.

Саме сьогодні Роналду мав зустрітися з Еріком Тен Хагом і керівництвом клубу, щоб обговорити своє майбутнє. Нещодавно Кріштіану заявив про бажання покинути Манчестер Юнайтед, щоб грати у Лізі чемпіонів. Такий вчинок форварда вже назвали натяком на те, що Роналду не змінив своєї позиції та не збирається залишатися в клубі попри ще рік чинного контракту.

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