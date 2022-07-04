Сегодня, 4 июля, игроки манкунианцев, которые в июне играли за свои национальные сборные, должны собраться на клубной базе в Кэррингтоне и начать подготовку к сезону 2022/23. Известно, что Криштиану Роналду проигнорировал приезд в лагерь МЮ и не присоединится к партнерам.

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Португалец сообщил, что не приедет в расположение команды в связи с семейными обстоятельствами. Клуб принял такое объяснение, но по-прежнему не планирует прощаться с футболистом. Когда 37-летний нападающий вернется в МЮ и вернется ли вообще – пока неизвестно. Об этом сообщил журналист BBC Саймон Стоун.

Именно сегодня Роналду должен был встретиться с Эриком Тен Хагом и руководством клуба, чтобы обсудить свое будущее. Недавно Криштиану заявил о желании покинуть Манчестер Юнайтед, чтобы играть в Лиге чемпионов. Такой поступок форварда уже назвали намеком на то, что Роналду не изменил своей позиции и не собирается оставаться в клубе, несмотря на еще год действующего контракта.

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