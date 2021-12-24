Transfermarkt на своєму сайті опублікував оновлені ціни на гравців Англійської Прем'єр-ліги. На вершині списку одразу троє гравців: Мохамеда Салаха, Ромелу Лукаку та Харрі Кейна оцінили у 100 млн євро.

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А от позиції Кріштіану Роналду не відповідають амбіціям португальця – форвард МЮ впав у ціні на 10 млн, а його вартість тепер становить 35 млн євро. Цікаво, що це найнижчий показник для Роналду з 2008 року, коли його оцінювали у 50 млн євро.

Додамо, що Кріштіану минулого літа повернувся в Манчестер Юнайтед за 15 млн євро, провів 19 матчів у поточному сезоні, у яких забив 13 голів та віддав 2 асисти.

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