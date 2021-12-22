Найлегше було б звинуватити у всьому Кріштіану Роналду, адже трансфер, зарплата та інші виплати португальцю загалом становлять 227 млн євро. Однак проблема зовсім не в португальцеві, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Журналісти видання проаналізували фінансові звіти Ювентуса і дійшли висновку, що проблеми розпочалися із підписання Гонсало Ігуаїна. За форварда заплатили 91 млн євро, а його зарплата склала 7,5 млн євро за сезон. Загальна вартість співпраці з Ігуаїном склала 122 млн євро, а от співставного спортивного чи маркетингового зиску аргентинець не приніс.

Несподівано серед найбільших провалів бачимо український слід. Загальна вартість екс-вінгера Шахтаря Дугласа Кости для Ювентуса склала 87 млн ​​євро. Артур обійшовся клубу в 85 млн, Федеріко Бернардескі – 73 млн, Деян Кулусевскі – 49 млн, Адрієн Рабйо – 29 млн, Марко П'яца – 32 млн. Ударом для фінансової ситуації Ювентуса також став трансфер Крістіана Ромеро, купленого за 28 млн і проданого в Аталанту за 15 млн. Загальна сума витрат становить понад півмільярда євро.

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