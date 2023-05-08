Чемпіонат Саудівської Аравії, 26 тур

Аль-Наср – Аль-Халідж 1:1

Голи: Гонсалес, 17 – Мартінш, 4

У матчі 26 туру чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Наср Кріштіану Роналду не зміг обіграти вдома Аль-Халідж (1:1). Португальський нападник провів на полі 90 хвилин, але результативними діями відзначитися не зумів. На 58-й хвилині гол Роналду було скасовано через офсайд.

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Аль-Наср, як і раніше, відстає від Аль-Іттіхада на 2 очки, але у лідера чемпіонату є одна гра в запасі. До кінця чемпіонату команді Роналду залишилося зіграти 4 матчі.

Зазначимо, що Аль-Халідж посідає 14-те місце в турнірній таблиці.

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