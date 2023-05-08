Чемпионат Саудовской Аравии, 26 тур

Аль-Наср – Аль-Халидж 1:1

Голы: Гонсалес, 17 – Мартинш, 4

В матче 26 тура чемпионата Саудовской Аравии Аль-Наср Криштиану Роналду не смог обыграть дома Аль-Халидж (1:1). Португальский нападающий провёл на поле 90 минут, но результативными действиями отличиться не сумел. На 58-й минуте гол Роналду был отменён из-за офсайда.

Роналду хочет бежать из Аль-Насра и возвращаться в Мадрид – Реал может предложить только нефутбольную роль

Аль-Наср по-прежнему отстаёт от Аль-Иттихада на 2 очка, но у лидера чемпионата есть одна игра в запасе. До конца чемпионата команде Роналду осталось сыграть 4 матча.

Отметим, что Аль-Халидж занимает 14-е место в турнирной таблице.

Золоті "нульові": кат Динамо з канадським паспортом, Маркевич у Серії А, Мессі як школяр і ще 27 фото "старої школи"