Роналду не помог Аль-Насру добыть победу – его гол был отменён из-за офсайда
Аль-Наср не смог обыграть 14-ю команду чемпионата Саудовской Аравии (1:1).
Чемпионат Саудовской Аравии, 26 тур
Аль-Наср – Аль-Халидж 1:1
Голы: Гонсалес, 17 – Мартинш, 4
В матче 26 тура чемпионата Саудовской Аравии Аль-Наср Криштиану Роналду не смог обыграть дома Аль-Халидж (1:1). Португальский нападающий провёл на поле 90 минут, но результативными действиями отличиться не сумел. На 58-й минуте гол Роналду был отменён из-за офсайда.
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Аль-Наср по-прежнему отстаёт от Аль-Иттихада на 2 очка, но у лидера чемпионата есть одна игра в запасе. До конца чемпионата команде Роналду осталось сыграть 4 матча.
Отметим, что Аль-Халидж занимает 14-е место в турнирной таблице.
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