Зірковий португалець дуже швидко розчарувався у Близькому Сході, стверджує El Nacional.

Роналду влаштував істерику через поразку – нищив партнерів на полі і зневажив суперника

Роналду важко звикнути до нових традицій і мовного бар'єру, та ще й результати команди далекі від ідеальних. Річна зарплата у 200 млн євро не покриває усі недоліки виступів за Аль-Наср. Нападник прагне вже влітку повернутися до Європи, а пріоритетним напрямком є Мадрид. Іспанська столиця була дуже зручною для Кріша та його коханої Джорджини.

Перехід в Атлетіко раніше зірвався через спротив фанатів, а Реал ніколи не розглядав повернення Роналду. Флорентіно Перес готовий запропонувати лише роль за межами поля – посла або навіть члена Ради директорів. Якщо 38-річний нападник змириться з новими реаліями, то матиме роботу в колишньому клубі.

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