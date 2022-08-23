"Звичайно, у нас було кілька розмов щодо Холанда, це не секрет. Ми розглядали речі, які могли б зробити. У підсумку не вийшло з різних причин. Я не хочу звинувачувати у цьому гравця. Він вибрав те, що, на його думку, найкраще для нього. Тож я думаю, що ми ухвалили правильне рішення. Звичайно, ми зрозуміємо все після цього сезону чи двох. У нас неймовірні хлопці.

Роналду ухвалив остаточне рішення щодо майбутнього в Манчестер Юнайтед

Роналду? Якщо ви зараз поглянете, як укомплектована наша атака – навіть без Роберта Лєвандовскі – то зрозумієте, що це просто складно зі спортивної та фінансової точок зору. У нас є 8 гравців на 4 позиції... У нас є досвідчені найкращі гравці, які перебувають у розквіті футбольного віку. Ми маємо таланти, яким ми хочемо дати ігровий час, тому ми всі проголосували за виконання нашого плану. Тож для нас це було виключено. Ми цілком задоволені своїм складом", – заявив Саліхаміджіч в інтерв'ю Bild.

Нагадаємо, Холанд зрештою приєднався до Манчестер Сіті, а Роналду поки не знайшов вихід з Манчестер Юнайтед.

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