"Конечно, у нас было несколько разговоров по Холанду, это не секрет. Мы рассматривали вещи, которые могли бы сделать. В итоге не получилось по разным причинам. Я не хочу винить в этом игрока. Он выбрал то, что, по его мнению, лучше всего для него, поэтому я думаю, что мы приняли правильное решение. Конечно, мы поймем все после этого или двух сезонов. У нас невероятные ребята.

Роналду принял окончательное решение по поводу будущего в Манчестер Юнайтед

Роналду? Если вы сейчас посмотрите, как укомплектована наша атака – даже без Роберта Левандовски – поймете, что это просто сложно со спортивной и финансовой точек зрения. У нас есть 8 игроков на 4 позиции... У нас есть опытные лучшие игроки, находящиеся на пике футбольного возраста. У нас есть таланты, которым мы хотим дать игровое время, поэтому мы все проголосовали за выполнение нашего плана. Для нас это было исключено. Мы полностью удовлетворены своим составом", – заявил Салихамиджич в интервью Bild.

Напомним, Холанд в конце концов присоединился к Манчестер Сити, а Роналду пока не нашел выход из Манчестер Юнайтед.

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