Нападник "червоних дияволів" Кріштіану Роналду передумав йти з клубу. Прихід Каземіро з Реала став вирішальним.

Впродовж кількох тижнів 37-річний португалець шукав інші варіанти продовження кар'єри, щоб грати в Лізі чемпіонів. Провальний старт Манчестер Юнайтед в АПЛ лише підігрів чутки про можливий відхід Кріштіану Роналду, але, схоже, форвард таки залишається.

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Трансфер Каземіро мав вирішальний вплив на фінальне рішення Роналду залишитися в Манчестері. Після приходу бразильця, з яким Кріштіану грав у Реалі, ветеран передумав йти з клубу та продовжить виступи за манкуніанців. Про це повідомив журналіст Педру Алмейда у Twitter.

Контракт Роналду з МЮ розрахований ще на рік. Після двох турів АПЛ підопічні Тен Хага посідають передостаннє місце, програвши Брайтону і Брентфорду із загальним рахунком 1:6. У понеділок Кріштіану і Ко зіграють проти Ліверпуля.

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