Роналду можуть позбавити державних нагород Португалії через справу про несплату податків

Президент Португалії Марселу Ребелу ді Соуза повідомив, що нападник Ювентуса Кріштіану Роналду може втратити державні нагороди через звинувачення в несплаті податків.

"Закон дуже простий: канцлер, який займається орденами, повинен вирішити, чи варто позбавити Роналду нагороди після цих подій.

Роналду дізнався вирок щодо справи про несплату податків

Ми повинні дозволити тим, у кого є потрібні повноваження, вирішувати, чи застосуємо закон в цьому випадку" – цитує ді Соузу AFP.

Роналду був нагороджений орденом Великого хреста за заслуги перед Португалією в 2016 році після перемоги на чемпіонаті Європи. Крім того, у нього є медаль за заслуги перед рідним островом Мадейра.

Реал – лідер за кількістю підписників у трьох головних соцмережах, Роналду має більше за будь-який європейський клуб