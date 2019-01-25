toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ЛЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - СЕВИЛЬЯ

Роналду могут лишить государственных наград Португалии из-за дела о неуплате налогов

25 января 11:52 109 Читати українською
Роналду могут лишить государственных наград Португалии из-за дела о неуплате налогов
Криштиану Роналуду / фото: AFP

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза сообщил, что нападающий Ювентуса Криштиану Роналду может потерять государственные награды в связи с обвинениями в неуплате налогов.

"Закон очень прост: канцлер, занимается орденами, должен решить, стоит ли лишить Роналду наград после этих событий.

Роналду узнал приговор по делу о неуплате налогов

Мы должны позволить тем, у кого есть нужные полномочия, решать, применим ли закон в этом случае", – цитирует ди Соузу AFP.

Роналду был награжден орденом Большого креста за заслуги перед Португалией в 2016 году после победы на чемпионате Европы. Кроме того, у него есть медаль за заслуги перед родным островом Мадейра.

Реал – лидер по количеству подписчиков в трех главных соцсетях, Роналду имеет больше любого европейского клуба

Теги
Италия Криштиану Роналду Криштиану Роналду Португалия Португалия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
20
мин
Шахтер
16:00
Лех
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук