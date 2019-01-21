Реал – лідер за кількістю підписників у трьох головних соцмережах, Роналду має більше за будь-який європейський клуб

УЄФА опублікував фінансовий звіт, у якому дослідив популярність клубів і футболістів у провідних соцмережах станом на листопад 2018-го.

Мадридський Реал – найпопулярніший клуб у соцмережах. "Вершкові" лідирують за кількістю підписників і у Twitter* (31 мільйон), і у Facebook (110 мільйонів), і в Instagram (65 мільйонів). В сумі – понад 206 млн. На другому місці з дуже незначним відставанням у всіх соцмережах йде Барселона – 194 млн фолловерів. Замикає топ-3 Манчестер Юнайтед – 117 млн.

Реал став першим клубом, який має більше 100 млн підписників у Facebook, 50 млн в Instagram та 25 млн в Twitter

Втім, жоден європейський клуб не може зрівнятися за популярністю з Кріштіану Роналду – 344 мільйони сумарно з трьох соцмереж. Звичайно ж, він лідирує й серед футболістів. Другий Неймар – 208 млн, а Лео Мессі лише третій – 191 млн (аргентинця немає у Twitter).

Характерна особливість полягає в тому, що гравці значно популярніші в Instagram. Якщо взяти топ-10 найпопулярніших клубів у цій соцмережі, то тільки Реал переважає свого найбільш зафолловленого гравця за підписниками. Ювентус (18 млн) і поряд не стоїть з Роналду (145 млн), Барселоні (62 млн) далеко до Мессі (101 млн), ПСЖ (17 млн) менше цікавить молодих юзерів, ніж Неймар (105 млн).

Ювентус набрав 3,5 млн нових підписників в Instagram після трансферу Роналду

У Facebook картина протилежна. Тут більш доросла аудиторія, яка віддає перевагу новинам зі стану команд перед яскравими фото та лайфстайлом. Беремо до уваги топ-15 найпопулярніших клубів у соцмережі і бачимо, що лише два з них мають менше підписників, ніж їхній найбільш залайканий футболіст. Не складно здогадатися, що це Роналду (132 млн) та Неймар (61 млн), а "страждають" Юве (36 млн) і ПСЖ (36 млн) відповідно. Натомість Реал (110 млн) більш ніж втричі б'є власного топ-футболіста, МЮ (74 млн) – більш ніж вдесятеро.

У Twitter подібного дисбалансу непомітно. Солідно виділяється той же Кріштіану (76 млн), ну і Неймар (42 млн). В іншому – все досить рівно.

У топ-15 клубів трьох головних соцмереж немає жодного представника УПЛ. Загалом набір стандартний: топ-5 від АПЛ (без Тоттенхема, МЮ скрізь лідер), топ-2 + Атлетіко з Ла Ліги, два головні клуби Бундесліги, Ювентус і міланські гранди з Серії А та ПСЖ. Що дуже цікаво, скрізь виділяється й турецьке тріо (Галатасарай, Фенербахче, Бешикташ), з яким чутками пов'язують Євгена Коноплянку.

*Враховуються підписники лише основного акаунту

Топ-10 клубів УПЛ за підписниками у соцмережах: "Шахтар" лідирує, "Олімпік", "Динамо" і "Зоря" мають найбільший приріст