Роналду дізнався вирок щодо справи про несплату податків

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду отримав жорстке покарання за ухилення від сплати податків.

Мадридський суд ухвалив рішення щодо справи несплати податків екс-нападником Реала Кріштіану Роналду, повідомляє Football Italia.

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Іспанська Феміда присудила португальцю штраф у розмірі 19 млн євро та позбавлення волі терміном до 23-х місяців умовно.

Нагадаємо, Кріша звинуватили в ухилянні від сплати податків у 2011-2014 роках. 33-річний форвард приховав від іспанської казни 5,7 млн євро.

В поточному сезоні Серії А португалець провів 20 матчів, в яких відзначився 14-ма голами та 6-ма асистами.

Реал – лідер за кількістю підписників у трьох головних соцмережах, Роналду має більше за будь-який європейський клуб