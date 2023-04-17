Минулого тижня саудівський клуб звільнив Руді Гарсію з посади головного тренера. Наразі Аль-Наср перебуває в пошуках нового наставника. Керівництво клубу намагається знайти зіркового фахівця, який би знайшов спільну мову з Кріштіану Роналду.

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Згідно з інформацією Marca, Аль-Наср зацікавлений в послугах Зінедіна Зідана, який перебуває у відпустці з 2021 року. Саудівський клуб готовий запропонувати французу зарплатню в 120 мільйонів євро та контракт строком на два роки. Оточення Зідана цю інформацію ще не прокоментувало.

Нагадаємо, що Роналду працював під керівництвом французького наставника, коли виступав за мадридський Реал. Разом з Зіданом "вершкові" вигравали тричі Лігу чемпіонів (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018), чемпіонат Іспанії, Суперкубок УЄФА (2016, 2017) та Клубний чемпіонат світу (2016, 2017).

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