Молода блогерка Джорджилайя із Венесуели заявила, що в неї були інтимні стосунки з португальським гравцем. За словами дівчини, все відбулося в готелі 25 березня минулого року. Блогерка стверджує, що Роналду відправив їй повідомлення та запросив до себе в номер, після того, як вона зробила кілька фотографій з ним та його партнерами по збірній.

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"Коли я прочитала повідомлення, подумала, що якщо я піду туди, то ми просто поговоримо, дізнаємося один про одного краще, можливо, зроблю ще кілька фотографій. Я не думала, що у такій ситуації буде секс. Факт у тому, що це сталося. Це була згода з мого боку, але, попри це, я відчувала, що мною маніпулюють слава і влада Кріштіану Роналду", – цитує дівчину The Sun.

Джорджилайя стверджує, що не бажає "слави чи грошей", а хотіла просто поділитися своїми відчуттями. Представник Роналду заявив, що ця заява дівчини є "хибною та наклепницькою". Нагадаємо, що наразі португалець зустрічається з Джорджиною Родрігес, з якою має спільних дітей.

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