Парижани вийшли цілком собі стартовим складом з найбільшими зірками. Матч почався з того, чого всі чекали найбільше. Танок Мессі з Роналду закрутився у глибині на половині поля Кріштіану. Лео технічно нейтралізував пресинг португальця. А вже на 3 хвилині аргентинець повівся не дуже гостинно. Перша ж атака ПСЖ стала гольовою. Мбаппе з лівого краю віддав у центр, Неймар ефектно закинув з носка, Мессі спокійно пробив повз Аль-Оваїса, який на ЧС-2022 завдав Аргентині сенсаційної єдиної поразки в рамках золотого Мундіалю. Роналду відірвався від захисника і пробив з лівого напівфлангу в межах штрафного – Навас спокійно впорався. Згодом Кріш відпасував Луїсу Густаво – знаменитому бразильцю, який вигравав з Баварією серед інших трофеїв Лігу чемпіонів.

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Загрози аравійської команди були значно меншими, ніж у суперника. Мессі змістився на позицію правого захисника і звідти вирізав ідеальний довгий пас на хід Хакімі. Марокканець зробив усе, щоб Неймар забив другий, але бразилець не прошив голкіпера з кількох метрів. Мбаппе зовсім трохи не дотягнувся на простріл у воротарський. Опісля ж Мессі дав у розріз, француз обіграв Аль-Оваїса, але забрався в офсайд – гол скасували. Кілька кумедних спроб Роналду то випросити штрафний, то якось надто демонстративно показати своє техніку. На 32 хвилині португалець заробив курйозний пенальті. Навас вийшов на подачу зі штрафного і ліктем нокаутував обличчя Роналду, який сам же й влетів у голкіпера ПСЖ. Кейлор довго не погоджувався з вердиктом судді, а Кріштіану спокійно реалізував 11-метровий з почервонілим від удару обличчям.

На 39 хвилині Бернат зупинив контратаку господарів, які опинилися у ситуації 2 проти 2 ще з центру поля. Мессі іронічно посміхався до Роналду, але тут дійсно було максимально схоже на фол останньої надії. ПСЖ це тільки розізлило. Мбаппе з лівого флангу подав, наче рукою, Маркіньйос у дотик обвів кіпера. Той же Кіліан протягнув м'яч, отримав цукеркову передачу від Мессі, але запоров вихід сам на сам. Неймар накрутив захисника і впав. Суддя не побачив фолу, але VAR втрутився. Сам бразилець і пробив – просто жахливо. Аль-Оваїс без проблем потягнув. А в компенсований час Рамос раптово вирішив пройти кастинг в Аль-Наср. Роналду після подачі з лівого краю переграв іспанця у повітрі поцілив у стійку, а Серхіо замість того, щоб вибити, дуже кумедно просто махнув повз м'яч, дозволивши Кріштіану добити. Екс-захиснику Реала ще працювати і працювати над артистизмом. Дуже вже неприродно це все виглядало.

Чан Хьон Су з кількох метрів розстрілював голкіпера. Навасу ніби ніхто не сказав, що має бути якомога більше голів – класний сейв, а ще й не дав добити Роналду. Мессі вивели сам на сам з воротарем, який руками за межами штрафного парирував удар Лео. Очевидно, офсайд, бо судді навіть гру не зупинили. 200 секунд імені Рамоса. Спочатку Серхіо замкнув простріл після індивідуального проходу Мбаппе, який видав дубль асистів. А згодом задрімав, коли Чан Хьон Су відгукнувся на подачу кутового. Мессі робить усе з дивовижною легкістю. Аль-Булайхі привіз і 2 пенальті, коли рукою заблокував постріл Лео. Цього разу до позначки підійшов Мбаппе. Кіліан вставнови рахунок 4:3, а Роналду на 61 хвилині пішов з поля.

Десь у цей же проміжок часу ПСЖ зняв своїх головних зірок та ще кількох гравців основи. Гра зовсім затухла, але саудити могли зрівняти. Андре Карільйо вивели на розстрільну дистанцію, але перуанець промахнувся. Аль-Хелаїфі заливається сміхом на трибунах, тримаючи за руку аравійського шейха. ПСЖ робить все, щоб господарі зрівняли, але на 78 хвилині запускає вбивчу контру. Гол зробили джокери. 18-річний Гарбі з центра поля кинув на хід, на 2 роки старший Екітіке транзитом через рукавиці Аль-Оваїса збільшив перевагу. Таліска традиційно сьогодні був близько. Зі штрафного закручував відомий за виступами в ЛЧ бразилець, над хрестовиною. Триходівку з пасами Таліски та Карільйо завершував Матеус Перейра, який відмовився від АПЛ заради арабських доларів. Бразилець дав вище. Таліска таки поставив крапку обвідним ударом метрів з 20.