Чемпіонат СА 18 тур

Дамак – Аль-Наср – 0:3

Голи: Роналду, 18 (пен.), 23, 44

Зірковий португалець вже повністю адаптувався до чемпіонату Саудівської Аравії. Кріштіану Роналду в минулому турі оформив дубль результативних передач, а цьому забивав лише він.

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Команда Аль-Наср повністю володіла ініціативою в матчі проти Дамак. Перший гол Крішітану забив с пенальті, який виник в результаті коли захисник Шафаї зіграв рукою в своєму штрафному майданчику. До перерви португалець подвоїв перевагу своєї команди. Після швидкої контратаки він переправив м’яч у сітку воріт.

Третій гол Кріштіану забив за хвилину до кінця першого тайму. Хет-трік португальця приніс третю поспіль перемогу команді Руді Гарсії. Португалець оформив 8 голів та шість результативних передач за Аль-Наср.

BOOOOM ! Nouveau doublé pour Cristiano Ronaldo en l'espace de cinq minutes avec Al-Nassr. Le Portugais est en feu. pic.twitter.com/BFtoM9Cexe — RMC Sport (@RMCsport) February 25, 2023

Cristiano Ronaldo gets his second of the day! pic.twitter.com/KKD5Mk9dqm — TC (@totalcristiano) February 25, 2023

️️️ Le triplé pour Cristiano Ronaldo ! Le quintuple Ballon d'Or vient d'inscrire son 7e but en deux matches alors que la première mi-temps vient de s'achever. Une machine. pic.twitter.com/zapH8OIu1D — RMC Sport (@RMCsport) February 25, 2023

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