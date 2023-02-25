Роналду знищив чергового суперника, оформивши хет-трик за тайм
Чемпіонат СА 18 тур
Дамак – Аль-Наср – 0:3
Голи: Роналду, 18 (пен.), 23, 44
Зірковий португалець вже повністю адаптувався до чемпіонату Саудівської Аравії. Кріштіану Роналду в минулому турі оформив дубль результативних передач, а цьому забивав лише він.
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Команда Аль-Наср повністю володіла ініціативою в матчі проти Дамак. Перший гол Крішітану забив с пенальті, який виник в результаті коли захисник Шафаї зіграв рукою в своєму штрафному майданчику. До перерви португалець подвоїв перевагу своєї команди. Після швидкої контратаки він переправив м’яч у сітку воріт.
Третій гол Кріштіану забив за хвилину до кінця першого тайму. Хет-трік португальця приніс третю поспіль перемогу команді Руді Гарсії. Португалець оформив 8 голів та шість результативних передач за Аль-Наср.
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