Молодая блогерка Джорджилайя из Венесуэлы заявила, что у нее были интимные отношения с португальским игроком. По словам девушки, все произошло в гостинице 25 марта прошлого года. Блогерка утверждает, что Роналду отправил ей сообщение и пригласил к себе в номер после того, как она сделала несколько фотографий с ним и его партнерами по сборной.

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"Когда я прочла сообщение, подумала, что если я пойду туда, то мы просто поговорим, узнаем друг о друге лучше, возможно, сделаю еще несколько фотографий. Я не думала, что в такой ситуации будет секс. Факт в том, что это произошло. Это было согласие с моей стороны, но, несмотря на это, я чувствовала, что мной манипулируют слава и власть Криштиану Роналду", – цитирует девушку The Sun.

Джорджилайя утверждает, что не хочет "славы или денег", а хотела просто поделиться своими ощущениями. Представитель Роналду заявил, что это заявление девушки являются "ложным и клеветническим". Напомним, что португалец встречается с Джорджиной Родригес, с которой имеет общих детей.

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