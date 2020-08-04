Роналду мав намір перейти в ПСЖ – відбулась серйозна розмова з керівництвом Ювентуса

Після поєдинку групового етапу Ліги чемпіонів Ювентус – Локомотив (2:1) Роналду був обурений низьким рівнем гри своїх партнерів, повідомляє France Football.

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Керівництво туринців одразу ініціювало зустріч з португальцем, де він висловив своє незадоволення, а також заявив про бажання перейти у ПСЖ. За інформацією джерела, Кріштіану хотів би спробувати себе у тріо разом із Неймаром та Мбаппе.

Коронавірус вплинув на плани 35-річного нападаника, адже за інформацією його оточення, у випадку відсутності пандемії – трансфер виглядав дуже ймовірним.

Нагадаємо, Юве продовжує боротьбу у Лізі чемпіонів, у першій зустрічі 1/8 фіналу туринці на виїзді поступились Ліону (0:1), матч-відповідь відбудеться 7 серпня.

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