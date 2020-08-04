Роналду хотел перейти в ПСЖ – состоялся серьезный разговор с руководством Ювентуса

После поединка группового этапа Лиги чемпионов Ювентус – Локомотив (2:1) Роналду был возмущен низькм уровнем игры своих партнеров, сообщает France Football.

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Руководство туринцев сразу инициировало встречу с португальцем, где он выразил свое недовольство, а также заявил о желании перейти в ПСЖ. По информации источника, Криштиану хотел бы попробовать себя в трио вместе с Неймаром и Мбаппе.

Коронавирус повлиял на планы 35-летнего нападающего, ведь по информации его окружения, в случае отсутствия пандемии – трансфер выглядел очень вероятным.

Напомним, Юве продолжает борьбу в Лиге чемпионов, в первой встрече 1/8 финала туринцы на выезде уступили Лиону (0:1), ответный матч состоится 7 августа.

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