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Роналду зробив собі розкішний подарунок на честь перемоги Ювентуса у Серії А

06:00 - Читать на русском
Роналду зробив собі розкішний подарунок на честь перемоги Ювентуса у Серії А
Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес / Фото Mirror

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду поповнив свій "гараж" новим транспортом.

Кріштіану Роналду придбав яхту за 6 млн євро, повідомляє Daily Mail.

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Розкішне судно налічує 5 кают і 6 ванних кімнат. Португалець приурочив це придбання до чергової перемоги Ювентуса у Серії А, яка вже стала для туринців 9-ю поспіль.

У нинішньому сезоні чемпіонату Італії Роналду провів 33 матчів, в яких відзначився 31-м голом та 6-ма асистами.

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Теги
Італія Ювентус Ювентус Кріштіану Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес
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