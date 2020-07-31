Роналду зробив собі розкішний подарунок на честь перемоги Ювентуса у Серії А

Кріштіану Роналду придбав яхту за 6 млн євро, повідомляє Daily Mail.

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Розкішне судно налічує 5 кают і 6 ванних кімнат. Португалець приурочив це придбання до чергової перемоги Ювентуса у Серії А, яка вже стала для туринців 9-ю поспіль.

У нинішньому сезоні чемпіонату Італії Роналду провів 33 матчів, в яких відзначився 31-м голом та 6-ма асистами.

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