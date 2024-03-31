Півзахисник "гірників" Артем Бондаренко подякував своєму одноклубнику Мар'яну Шведу за вклад у перемогу над Оболонню (3:0) у матчі 22-го туру УПЛ.

Напередодні донецький Шахтар у чемпіонаті України розгромив Оболонь з рахунком 3:0. Головним героєм поєдинку став Мар'ян Швед, якому вдалось оформити дубль і відзначитись асистом. Цікаво, що 26-річний форвард у цьому матчі вперше вийшов в основі після відходу Ігора Йовічевіча.

Оболонь – Шахтар: прес-конференція Пушіча – про повернення Степаненка, дебют коштовного новачка та феєрію Шведа

Після гри півзахисник "гірників" Артем Бондаренко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram опублікував світлину з поєдинку, тегнувши Шведа, яку підписав наступними словами: "Роналду, дякуємо за перемогу". Також він додав: "Step by step" (крок за кроком, – прим).

Нагадаємо, у поточному сезоні Швед провів за Шахтар 8 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 1 асист. Його контракт з "помаранчево-чорними" чинний до 30 червня 2027 року. Transfermarkt оцінює його в 1 млн євро.

Шахтар здобув сьому перемогу поспіль в УПЛ, розгромивши Оболонь – нестримний Швед оформив 2+1 та вилучення для суперника