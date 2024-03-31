Полузащитник "горняков" Артем Бондаренко поблагодарил своего одноклубника Марьяна Шведа за вклад в победу над Оболонью (3:0) в матче 22-го тура УПЛ.

Накануне донецкий Шахтер в чемпионате Украины разгромил Оболонь со счетом 3:0. Главным героем поединка стал Марьян Швед, которому удалось оформить дубль и отметиться ассистом. Интересно, что 26-летний форвард в этом матче впервые вышел в основе после ухода Игора Йовичевича.

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После игры полузащитник "горняков" Артем Бондаренко на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал фотографию с поединка, тегнув Шведа, которую подписал следующими словами: "Роналду, спасибо за победу". Также он добавил: "Step by step" (шаг за шагом, – прим).

Напомним, в текущем сезоне Швед провел за Шахтер 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист. Его контракт с "оранжево-черными" действует до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает его в 1 млн евро.

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